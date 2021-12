Un hockeyeur d’Halifax reçoit des appuis à la suite d’un incident raciste

HALIFAX — Un jeune joueur de hockey mineur de Nouvelle-Écosse qui a été la cible de gestes racistes lors d’un tournoi à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, le mois dernier, a déclaré jeudi avoir été touché par le flot de messages de soutien reçus.

Il aurait notamment reçu une lettre manuscrite du premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le jeune Mark Connors, 16 ans, est gardien de but de l’équipe des Hawks d’Halifax U18 AA. L’adolescent noir dit avoir été victime d’insultes racistes de la part d’un groupe d’adolescents présents dans les gradins durant un match.

Il aurait à nouveau été invectivé à l’hôtel où il séjournait avec ses coéquipiers. Il dit avoir été interpellé à répétition par le mot en «N» et s’être fait dire que le hockey était un sport de blancs.

En entrevue, l’adolescent dit avoir été ébranlé par les événements et en être toujours perturbé à ce jour.

«Je me sens un peu triste parce que j’étais seulement là pour jouer au hockey, a-t-il dit. Je ne m’attendais pas à vivre tout ça.»

Mais depuis que l’incident a été révélé publiquement, il dit être très heureux de la réaction qui s’en est suivie à travers le pays et même au-delà.

Le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban a d’ailleurs réagi sur Twitter, jeudi, en écrivant «Quand cela va-t-il cesser? Croyez-le ou non, je reçois des histoires du genre tous les jours. Cela survient tous les jours dans notre sport», a-t-il ajouté. «Tiens bon Mark! On est avec toi.»

En entrevue jeudi, le père du garçon, Wayne Connors, a révélé avoir écrit directement au premier ministre de l’Î.-P.-É. et que ce dernier a écrit une lettre d’excuses adressée à son fils.

«Je suis écœuré et sincèrement déçu d’entendre le traitement et les agressions verbales et racistes dont tu as été victime durant notre week-end de hockey à l’Île-du-Prince-Édouard», a écrit Dennis King dans la lettre dont La Presse Canadienne a obtenu copie.

M. King a écrit que la «vaste majorité» des insulaires sont connus pour leur hospitalité et leur amitié.

«Mais on doit aussi reconnaître que nous ne sommes pas parfaits», a-t-il écrit. «Qu’on a encore beaucoup de travail à faire, que beaucoup plus d’éducation est nécessaire et que la conversation doit nécessairement se poursuivre pour libérer notre société de la douleur, la stupidité et le racisme.»

Le premier ministre révèle avoir communiqué avec la fédération de hockey de sa province pour réclamer qu’une enquête soit menée sur les incidents rapportés et que les personnes impliquées soient tenues responsables.

Le cabinet du premier ministre n’a pas répondu aux demandes de commentaires de La Presse Canadienne.

Mercredi, l’Association de hockey mineur des Hawks d’Halifax a annoncé un boycott de ses équipes de tous les tournois disputés sur l’île voisine jusqu’à ce qu’une enquête soit menée sur l’incident.

Les Hawks ont depuis changé leur logo sur leurs plateformes de réseaux sociaux pour afficher le numéro «31» porté par le jeune Connors et un message disant «Les Hawks contre le racisme».

«Ça fait du bien de savoir que je n’ai pas à vivre cela tout seul et de savoir que des gens me soutiennent», a commenté le jeune Mark Connors.

Dans un communiqué transmis mercredi, la fédération de hockey de l’Î.-P.-É. a confirmé qu’une enquête était officiellement en cours. La fédération a ajouté qu’elle appliquait une politique de tolérance zéro devant tout acte de discrimination ou geste haineux.

