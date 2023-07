Un hommage est rendu à la pompière décédée en luttant contre les feux en C.-B.

REVELSTOKE, C.-B. — La famille, les amis et les collègues pompiers ont rendu hommage à une femme de 19 ans tuée alors qu’elle luttait contre des incendies de forêt en Colombie-Britannique plus tôt ce mois-ci, la décrivant comme travaillante, fiable et positive.

Devyn Gale est décédée le 13 juillet après avoir été frappée par la chute d’un arbre alors qu’elle combattait un feu de forêt près de Revelstoke, en Colombie-Britannique.

Le frère et la sœur de Mme Gale, Nolan et Kayln, qui sont également pompiers, ont prononcé samedi des discours émouvants sur leur sœur lors d’une cérémonie publique à Revelstoke.

Nolan Gale a déclaré que Devyn était une «sœur incroyable».

«Elle était gentille, attentionnée et aimante. Elle était toujours prête à se montrer pour Kayln et moi de la manière dont nous avions besoin.»

D’une voix tremblante, Kayln a décrit Devyn comme sa meilleure amie.

«Son cœur était ouvert et son esprit était toujours à la recherche de moyens d’enrichir sa vie et celle des autres», a-t-elle déclaré.

Casey Robinson, du BC Wildfire Service, qui a initialement interviewé et formé Devyn Gale, a dit qu’elle avait été impressionnée par son «intelligence, son énergie et sa capacité à travailler dur».

«Quand j’ai rencontré Devyn, elle m’a semblé être réservée et réfléchie, avec une volonté et un désir d’apprendre, a-t-elle déclaré. Elle a rejoint l’équipe et s’est parfaitement intégrée. Elle est devenue une personne avec qui tout le monde voulait travailler.»

Casey Robinson a dit que Devyn Gale était une excellente pompière et a encouragé tous ceux qui travaillaient dans le même domaine à poursuivre son héritage «d’être accueillant, consciencieux et ouvert à tous ceux qui rejoignent» leurs équipes.

Membre de l’équipe du BC Wildfire Service depuis trois ans, Mme Gale travaillait également à l’obtention d’un baccalauréat en sciences infirmières à l’Université de la Colombie-Britannique à Kelowna.

Le maire de Revelstoke, Gary Sulz, qui a également agi en tant que directeur de funérailles, a déclaré aux invités que Mme Gale avait participé à des compétitions de natation et de ski pendant son enfance, et que sa «passion principale» était la gymnastique au trampoline.

«Devyn a apporté beaucoup de joie à sa famille, et son courage, son intégrité et sa passion pour grandir lui ont permis de trouver facilement de la fierté», a-t-il déclaré.

«Devyn avait aussi un côté loufoque et maladroit plein de farces, de poignées de main farfelues et de mauvais chants que tout le monde n’a pas eu le privilège de voir», a-t-il ajouté.

Le service a été suivi d’une cérémonie commémorative à laquelle ont participé les collègues du BC Wildfire Service de Mme Gale, une garde du drapeau, une garde d’honneur et des représentants de diverses agences de premiers intervenants. Les membres de la communauté se sont alignés dans les rues de la ville de Revelstoke pour regarder la marche.

Deux autres pompiers canadiens sont morts en combattant les centaines d’incendies qui brûlent à travers le pays.

Adam Yeadon, 25 ans, est décédé samedi dernier alors qu’il combattait un incendie près de chez lui à Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Ryan Gould, un pilote d’hélicoptère de 41 ans de Whitecourt, en Alberta, est décédé après que son avion s’est écrasé mercredi lors d’opérations de lutte contre les incendies dans le nord-ouest de cette province.