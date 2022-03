Un homme accusé d’avoir allumé un incendie dans un immeuble d’Ottawa en février

OTTAWA — Un homme d’Ottawa a été accusé lundi en lien avec l’incendie criminel présumé qui aurait eu lieu dans un immeuble d’appartements du centre-ville de la capitale fédérale, le 6 février dernier, en plein cœur de la manifestation contre les mesures sanitaires.

La Police d’Ottawa a indiqué lundi que Connor Russell McDonald, âgé de 21 ans, avait été accusé d’incendie criminel avec insouciance à l’égard de la vie, d’incendie criminel causant des dommages matériels, de méfait à l’égard des biens causant un danger réel pour la vie, de méfait avec dommages matériels et de possession de matériel incendiaire.

Selon la police, rien n’indique que M. McDonald était impliqué dans le convoi de manifestants qui occupaient la capitale fédérale à ce moment-là. Il doit comparaître devant le tribunal le 21 avril.

Un résidant de l’immeuble, Matias Munoz, avait déclaré le mois dernier que le lendemain de l’incident, il avait constaté que la moquette de l’entrée était carbonisée et il avait vu des briquettes allume-feu noircies éparpillées au sol.

M. Munoz a déclaré que le gérant de l’immeuble lui avait montré une vidéo de surveillance, qui semblait montrer que deux hommes allumaient un paquet de briquettes allume-feu dans l’entrée, vers 5 h dans la nuit du dimanche 6 février. Les deux hommes semblaient ensuite tenter de barrer les deux poignées de la porte d’entrée, de l’intérieur, avant de partir par une autre porte.

Un deuxième homme est toujours recherché relativement à cette affaire, a indiqué la Police d’Ottawa dans un communiqué, lundi.

Les résidants quittes pour une frousse

Le résidant Munoz avait aussi déclaré à l’époque, en entrevue, que sur la vidéo, on voyait ensuite un autre homme entrer, peu de temps après, dans l’immeuble d’appartements de la rue Lisgar et éteindre le feu.

La police avait indiqué le lendemain que l’incendie avait causé «des dégâts mineurs», mais que personne n’avait été blessé.

L’immeuble, situé à sept pâtés de maisons au sud de la colline du Parlement, compte plus de 100 unités et les résidants ont déclaré par la suite qu’ils avaient eu peur de ce qui aurait pu se passer si l’incendie s’était propagé.

Cet incendie a été déclenché après une nuit que les résidants de l’immeuble ont décrite comme particulièrement difficile pendant l’occupation d’Ottawa, qui a provoqué des perturbations majeures dans la capitale fédérale pendant trois semaines.

Plusieurs résidants de l’immeuble ont signalé un esprit de confrontation entre les locataires et les manifestants au petit matin. Certains ont soutenu que des locataires haranguaient les manifestants depuis leurs fenêtres.

Les politiciens et les responsables de la police ont reconnu que la manifestation avait provoqué un sentiment d’anarchie au centre-ville d’Ottawa, car les policiers étaient très occupés sur la colline du Parlement et les règlements municipaux n’étaient plus tellement appliqués ailleurs au centre-ville de la capitale fédérale.