Un homme accusé du meurtre d’un policier de la GRC en Colombie-Britannique

Un homme de 25 ans a été accusé de meurtre au premier degré après la mort par balle d’un agent de la GRC à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

La police allègue que Nicholas Bellemare a tué par balle le gendarme de la GRC de Ridge Meadows. Rick O’Brien, vendredi, lors d’une enquête sur la drogue menée à Maple Ridge, en Colombie-Britannique.

L’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides et les détachements de la GRC de Coquitlam et de Ridge Meadows ont publié une déclaration conjointe affirmant que la GRC exécutait un mandat lorsqu’une altercation a commencé entre M. Bellemare et la police, vers 10 heures.

L’incident a entraîné la mort de l’agent O’Brien et d’un autre policier, un troisième policier ayant également subi des blessures non précisées. M. O’Brien est décédé sur le coup.

M. Bellemare, qui, selon la police, a également été blessé par balle lors de l’altercation, a été accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre avec une arme à feu.

Le décès de l’agent O’Brien à Coquitlam survient moins d’un an après celui d’un autre agent de la GRC, la constable Shaelyn Yang a été poignardée à mort alors qu’elle accompagnait un employé de la ville de Burnaby, en Colombie-Britannique, dans un camping utilisé par des résidents sans abri.