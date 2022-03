Un homme accusé pour l’agression d’une fillette de 10 ans en pleine rue à Montréal

MONTRÉAL — Un homme de Montréal fait face à plusieurs accusations relativement à l’agression d’une fillette de 10 ans, battue et traînée en pleine rue à Montréal alors qu’elle rentrait de l’école lundi.

Le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’agent Raphaël Bergeron, a expliqué que la jeune fille marchait sur le trottoir avec un ami dans l’est de Pointe-aux-Trembles, avant midi, lorsqu’un homme l’a attrapée et frappée à plusieurs reprises.

Les policiers ont arrêté un homme de 21 ans après que plusieurs passants sont intervenus et ont mis un terme à l’agression, selon l’agent Bergeron.

La porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Audrey Roy-Cloutier, a confirmé que Tanvir Singh a comparu en cour mardi. Il a été accusé de voies de fait graves, de voies de fait avec une arme, de voies de fait causant des lésions corporelles et de possession d’une arme.

«Il a été référé au service d’urgence psychosociale afin qu’une évaluation de sa situation soit faite», a précisé Me Roy-Cloutier. Cette évaluation déterminera si une évaluation psychologique est nécessaire.

Sur Twitter, Me Roy-Cloutier a mentionné que le tribunal avait aussi rendu, lors de la comparution, une ordonnance interdisant la publication de tout renseignement permettant d’identifier la victime d’âge mineur.

La jeune fille a été transportée à l’hôpital avec des blessures graves au haut du corps, mais sa vie était hors de danger. Une photo d’elle à l’hôpital, avec des plaies au visage et le cou renforcé, a été partagée en ligne par sa famille pour montrer l’étendue de l’attaque.

«Elle souffre également d’un choc nerveux violent», a affirmé le porte-parole du SPVM.

«Horreur inexprimable»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a qualifié l’attaque de «très inquiétante» lors d’une conférence de presse mardi. «La violence n’a pas sa place à Montréal et jamais un enfant ne devrait y être soumis», a-t-elle ajouté sur les réseaux sociaux.

La cheffe libérale, Dominique Anglade, a réagi mardi sur Twitter, affirmant qu’elle avait le cœur brisé par la nouvelle et a demandé justice pour la jeune fille.

«Jamais je n’aurais cru qu’on s’en prendrait à une jeune fille, alors qu’elle rentrait de l’école, a commenté Mme Anglade. C’est d’une horreur inexprimable.»