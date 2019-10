Un homme armé fait au moins un mort et neuf blessés en Finlande

HELSINKI — Un homme muni d’une arme ressemblant à une épée et d’une arme à feu a tué une personne et en a blessé au moins neuf autres mardi dans un centre commercial du centre de la Finlande, a annoncé la police. L’assaillant a également été blessé et se trouve en garde à vue.

La police a déclaré que les agents avaient été forcés d’utiliser une arme à feu pour mettre fin aux violences dans le centre commercial Herman, qui a été évacué dans la ville de Kuopio. Mais la police n’a pas confirmé avoir tiré sur le suspect, qui est un citoyen finlandais.

Un policier a été légèrement blessé. L’état des autres blessés, incluant l’attaquant, n’a pas immédiatement été précisé et la police n’a pas fourni de motif.

Le premier ministre Antti Rinne a écrit sur Twitter que cette violence était «choquante et totalement condamnable».

Le centre commercial abrite une école de formation professionnelle dans laquelle l’agresseur aurait tenté de pénétrer. Les médias finlandais ont rapporté que l’homme avait utilisé un type d’épée.

Le journal finlandais «Iltalehti» cite un témoin qui affirme que l’attaquant était un élève de l’école.

Il serait entré dans une classe avec un sac, duquel il aurait sorti un genre d’épée et aurait frappé un professeur, selon le journal. Cela aurait déclenché une panique chez les élèves, et certains d’entre eux auraient commencé à lancer des chaises à l’attaquant, qui aurait fui les lieux. Des médias finlandais ont cité des témoins rapportant avoir entendu une série de coups de feu après l’arrivée des policiers.