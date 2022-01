Un homme ayant tué sa copine coupable de la mort d’une fillette à Calgary

CALGARY — Un homme de Calgary qui a admis avoir tué son ancienne copine a été reconnu coupable d’avoir également tué la fille de celle-ci.

Robert Leeming avait plaidé coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré de Jasmine Lovett en 2019, mais il s’était dit non coupable de la mort d’Aliyah Sanderson, 22 mois.

Mais le juge de la Cour du Banc de la Reine Keith Yamauchi a condamné Robert Leeming pour le meurtre au deuxième degré de la fillette.

Le juge a dit que Leeming n’est pas un témoin crédible et qu’il ne fait aucun doute qu’il a causé les blessures qui ont entraîné la mort de l’enfant.

Robert Leeming a raconté devant le juge qu’il s’occupait d’Aliyah lorsqu’elle est tombée dans les escaliers, et qu’il l’a retrouvée molle et inconsciente lorsqu’il a vérifié son état, plus tard.

Il a dit qu’il a craqué quand Mme Lovett l’a accusé d’avoir fait quelque chose à son enfant et qu’il l’a frappée plusieurs fois avec un marteau avant de revenir avec un fusil et de lui tirer une balle dans la tête.

Les corps de la mère et de l’enfant ont été retrouvés enterrés dans une tombe peu profonde à l’ouest de Calgary.