Un homme blessé dans une tentative de meurtre dans l’est de Montréal

MONTRÉAL — Un homme dans la vingtaine a été la cible d’une tentative de meurtre jeudi après-midi dans l’est de Montréal. Une policière se rendant sur les lieux de l’événement a également subi des blessures lors d’une collision avec un autre véhicule.

Dans les deux cas, on ne craint pas pour leur vie, a rapporté le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

C’est un peu avant 16h que plusieurs appels ont été logés au 911 pour des coups de feu entendus à l’intersection du boulevard Rosemont et de la 19e Avenue dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Un homme a été blessé à un bras et a été transporté dans un centre hospitalier. Il était conscient au moment de son transport.

Le SPVM mène actuellement une enquête et doit rencontrer la victime afin de faire la lumière sur cette tentative de meurtre.

«Plusieurs caméras de surveillance qui devront être visionnées et plusieurs citoyens qui devront être rencontrés pour avoir plus d’informations sur ce qui a mené à ces coups de feu, et pour tenter d’identifier le ou les suspects», a indiqué un porte-parole au SPVM, l’agent Jean-Pierre Brabant.

Parallèlement à cet événement, une collision est survenue entre une autopatrouille et un autre véhicule à l’intersection des boulevards Saint-Michel et Rosemont. La policière, qui se déplaçait vers les lieux de la tentative de meurtre, a subi des blessures au cou et à un bras, a mentionné le SPVM. Quant à l’autre automobiliste, il n’a pas été blessé. Une enquête est également en cours pour connaître les causes et circonstances de l’accident.