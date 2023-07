Un homme blessé par une arme à feu à Montréal dans un état critique

MONTRÉAL — Un homme a été grièvement blessé dimanche soir par une arme à feu alors que des coups de feu ont été entendus dans l’arrondissement LaSalle, à Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête sur l’événement.

Vers 19 h, des coups de feu à l’intersection de la rue Lise et du boulevard Newman ont été rapportés au corps policier.

Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils trouvent un homme âgé de 42 ans «dont les blessures au niveau du bas du corps s’apparenteraient à celles perpétrées par un projectile d’arme à feu», a fait savoir Julien Lévesque, porte-parole du SPVM.

La victime a été transportée à l’hôpital alors qu’elle était consciente.

Les autorités médicales ont indiqué plus tard que l’homme se trouvait dans un état critique.

Pour le moment, le SPVM n’a pas effectué d’arrestation. Le ou les suspects ont pris la fuite avant l’arrivée des policiers.

Des enquêteurs et ainsi qu’un technicien en identité judiciaire ont été dépêché sur les lieux pour mieux comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.