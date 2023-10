Un homme dans un état critique après un face-à-face sur la route 397 à Barraute

BARRAUTE, Qc — Un automobiliste se trouve dans un état critique après une collision de type face-à-face survenue mardi soir, à Barraute, en Abitibi-Témiscamingue.

La collision est survenue vers 19 h 45 sur la route 397 en direction nord, dans la municipalité de Barraute.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), au moins deux personnes ont été blessées dans l’accident, mais les circonstances ayant mené à la collision étaient encore nébuleuses mardi en fin de soirée.

L’un des conducteurs a subi des blessures sérieuses. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour l’extirper de son véhicule. Il a été transporté en centre hospitalier où l’on craint pour sa vie.

Des policiers formés en enquête et collision ont été dépêchés sur les lieux pour analyser la scène et tenter de mieux comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.

La route 397 est présentement fermée à la circulation et un détour a été érigé.