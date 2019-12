Un homme de 60 ans est assassiné dans un Walmart de Red Deer

RED DEER, Alb. — Un homme est mort vendredi soir à l’hôpital après avoir été atteint par des projectiles dans un Walmart de Red Deer, en Alberta.

La victime âgée de 69 ans se trouvait à l’entrée du commerce lorsque des coups de feu ont été tirés vers 18 h 45. L’individu a été transporté à l’hôpital, son état était alors jugé grave.

La GRC a indiqué dans un communiqué que «l’enquête préliminaire laisse croire que la victime avait été ciblée et que la sécurité du public n’est plus à risque maintenant les événements terminés».

Elle a aussi confirmé que personne n’avait été atteint par les balles.

L’agente Shelley Nasheim a dit à La Presse canadienne que la police pensait avoir affaire à un seul tireur, mais des recherches ont été entreprises pour retrouver deux véhicules qui ont quitté les lieux après l’attentat.

Les enquêteurs avaient peu de renseignements sur le suspect et tentaient de contacter le plus de témoins possible.

Le nom de la victime n’a pas été dévoilé.

