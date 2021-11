Un homme de 69 ans survit à une tentative de meurtre mercredi à Montréal

MONTRÉAL — Un homme de 69 ans a survécu à une tentative de meurtre mercredi dans le secteur de Rivière-des-Prairies à Montréal.

Ce sont des appels au 911 qui ont amené les policiers sur la scène où plusieurs coups de feu ont été entendus vers 16 h 30 sur le boulevard Gouin Est, à proximité de l’avenue Paul-Dufault.

À l’arrivée des policiers, ces derniers ont trouvé plusieurs douilles devant une résidence du boulevard Gouin Est ainsi qu’un impact de projectile d’arme à feu sur un véhicule, mais aucune victime ni suspect.

Ce n’est qu’environ 30 à 45 minutes plus tard que la victime s’est présentée à l’hôpital pour y soigner des blessures par balle au haut du corps, mais qui ne mettent pas sa vie en danger.

«Pour le moment, il n’y a aucune arrestation dans cet évènement», a souligné quelques heures plus tard en soirée l’agent Jean-Pierre-Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Le périmètre de sécurité est maintenu sur le boulevard Gouin, non loin de l’avenue Paul-Dufault. Les enquêteurs ainsi que les techniciens en identité judiciaire sont sur les lieux ainsi que l’escouade canine qui continue les recherches», a-t-il indiqué, tout en précisant que la victime devait être interrogée par les enquêteurs du SPVM.

Celle-ci ne semblait pas connue des policiers, ce que l’enquête devra confirmer.

Entre-temps, les policiers ont effectué du porte-à-porte dans le voisinage dans l’espoir d’en apprendre davantage sur les circonstances entourant ces coups de feu. Contrairement à de récents évènements liés aux armes à feu dans la métropole, aucun véhicule n’a été aperçu quittant les lieux en trombe.

Au moins un individu se serait présenté à pied devant à l’adresse en question et celui-ci aurait ouvert le feu, selon des témoignages qui devaient être validés par les policiers, d’autant plus qu’on ne savait pas dans l’immédiat comment cette personne a quitté les lieux et dans quelle direction.

L’enquête du SPVM se poursuit.