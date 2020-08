Un homme de la Nouvelle-Écosse remporte un gros lot pour la deuxième fois

HALIFAX — Un homme du Cap-Breton s’est enrichi à la loterie pour la deuxième fois en sept ans.

Raymond Lillington et sa femme Gaye, de Dingwall, en Nouvelle-Écosse, se sont rendus mercredi à Halifax, où ils ont reçu leur prix de 17,4 millions $ remporté à la loterie 6/49.

Le gros lot du 15 août gagné par M. Lillington est le deuxième plus grand prix remporté à la loterie en Nouvelle-Écosse.

L’homme avait par ailleurs déjà gagné 3,2 millions $ en 2013.

Le retraité de Parcs Canada, âgé de 70 ans, dit qu’il lui est difficile de croire à sa victoire étant donné les chances déjà minces de gagner une fois, et encore moins deux fois.

M. Lillington a confié que son premier gain avait bien préparé le couple pour la retraite et lui avait permis de voyager et d’acheter une nouvelle maison et des véhicules, notamment.

Il dit que leur nouvelle fortune leur servira à s’occuper de leurs cinq enfants et six petits-enfants.