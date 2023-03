Un homme de Toronto est accusé de 96 chefs dans une enquête pour agression sexuelle

TORONTO — La police de Toronto affirme avoir porté 96 accusations dans une enquête d’agression sexuelle contre un homme qui aurait leurré et exploité des enfants de partout en Ontario.

La police affirme avoir des preuves indiquant que la plus jeune victime est un enfant de sept ans qui aurait été agressé dans un parc local. La victime la plus âgée aurait 17 ans.

Le détective Vijay Shetty a dit que la police avait commencé à enquêter après avoir reçu un signalement en décembre de la police de Thunder Bay, en Ontario, au sujet d’une affaire de leurre et d’agression sexuelle impliquant un jeune.

La police a émis plusieurs mandats de perquisition deux mois plus tard dans une maison du nord-ouest de Toronto, où les enquêteurs ont trouvé plusieurs appareils électroniques contenant une grande quantité de matériel d’exploitation sexuelle et des preuves d’autres abus, selon le détective Shetty.

La police affirme que Daniel Langdon a été arrêté plus tôt ce mois-ci et fait face à un total de 96 accusations à ce jour.

Parmi les accusations, on retrouve 39 chefs d’agression sexuelle, 39 chefs de contacts sexuels, cinq chefs de production de pornographie juvénile, huit chefs d’administration de substances nocives et un chef de leurre.

Selon la police, Langdon aurait utilisé divers pseudonymes et modifié des photos de lui-même pour paraître plus jeune. La police pense qu’il pourrait y avoir plus de victimes présumées.