Un homme du Missouri exécuté pour l’enlèvement et le meurtre d’une fillette en 2002

BONNE TERRE, Mo. — Un homme qui a enlevé une fillette de six ans du Missouri et l’a battue à mort dans une usine abandonnée il y a plus de 20 ans a été mis à mort par injection létale mardi soir, peu de temps après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté une demande pour empêcher son exécution parce qu’il serait mentalement incompétent.

Johnny Johnson, âgé de 45 ans, a reçu une dose mortelle de pentobarbital dans une prison d’État de Bonne Terre et a été déclaré mort à 18 h 33, ont indiqué les autorités américaines.

Il a été reconnu coupable du meurtre de Casey Williamson survenu en juillet 2002 dans la petite banlieue de Saint-Louis, à Valley Park.

M. Johnson avait exprimé des remords dans une brève déclaration manuscrite publiée par le Département des services correctionnels quelques heures avant l’exécution.

«Dieu vous protège. Je suis désolé pour les personnes et la famille que j’ai blessées», indique le communiqué de Johnny Johnson.

Fin du monde

La Cour suprême des États-Unis, avec trois juges dissidents, a déclaré plus tôt qu’elle rejetait la demande de suspension des plans d’exécution. La juge Sonia Sotomayor a été rejointe par deux autres juges dans la dissidence.

Lors de récents appels, les avocats de M. Johnson avaient soutenu que le détenu avait eu des illusions sur le diable, utilisant sa mort pour provoquer la fin du monde.

«La Cour ouvre aujourd’hui la voie à l’exécution d’un homme atteint d’une maladie mentale documentée avant qu’un tribunal n’enquête de manière significative sur sa capacité à être exécuté», ont écrit Mme Sotomayor et les autres juges dissidents dans un communiqué lorsque la suspension a été rejetée par le tribunal dans son ensemble.

«Il n’y a pas de victoire morale à exécuter quelqu’un qui croit que Satan le tue pour provoquer la fin du monde», ont-ils ajouté.

La disparition de la jeune fille de sa ville natale de Valley Park, le 26 juillet 2002, avait déclenché une recherche effrénée avant que son corps ne soit finalement retrouvé.

La mère de Casey avait été la meilleure amie d’enfance de la sœur aînée de M. Johnson et l’avait même gardé à quelques occasions.

Après que Johnny Johnson a assisté à un barbecue la veille du meurtre, la famille de Casey l’a laissé dormir sur un canapé dans la maison où ils dormaient également.

Dans la matinée, M. Johnson a attiré la jeune fille – toujours en robe de chambre – dans l’usine abandonnée, la portant même sur ses épaules lors de la route vers le site délabré, selon des documents judiciaires.

Lorsqu’il a tenté de l’agresser sexuellement, Casey a crié et a tenté de se libérer, y lit-on. Il l’a ensuite tuée avec une brique et un gros rocher. M. Johnson a avoué le même jour les crimes, selon les autorités.

Après une recherche impliquant les premiers intervenants et des bénévoles, le corps de Casey a été retrouvé dans une fosse à moins d’un kilomètre de son domicile, enterré sous des rochers et des débris.

Clémence demandée

Lors du procès de M. Johnson, les avocats de la défense avaient présenté des témoignages montrant que leur client – un ancien condamné qui avait été libéré d’un établissement psychiatrique d’État six mois avant le crime – avait cessé de prendre ses médicaments contre la schizophrénie et agissait étrangement dans les jours précédant le meurtre.

En juin, la Cour suprême du Missouri a rejeté un appel visant à bloquer l’exécution sur des arguments selon lesquels M. Johnson souffrait de schizophrénie qui l’empêchait de comprendre le lien entre son crime et la peine. Le bureau du procureur général du Missouri a contesté avec succès la crédibilité de l’évaluation psychiatrique et a déclaré que les dossiers médicaux indiquaient que M. Johnson était capable de gérer sa maladie mentale grâce à des médicaments.

La semaine dernière, un panel de trois juges de la Cour d’appel fédérale a temporairement interrompu l’exécution, mais la 8e Cour d’appel du circuit des États-Unis l’a rétablie. Les avocats de M. Johnson ont ensuite interjeté appel auprès de la Cour suprême des États-Unis.

Le gouverneur du Missouri, Mike Parson, a rejeté lundi une demande de clémence visant à réduire la peine de M. Johnson à la prison à vie. «Le crime de Johnny Johnson est l’un des meurtres les plus horribles qui soient tombés sur mon bureau», a déclaré M. Parson, un ancien shérif, dans un communiqué.

La demande de clémence des avocats de M. Johnson a noté que le père de Casey, Ernie Williamson, s’opposait à la peine de mort.

Mais la grand-tante de Casey, Della Steele, a écrit un message émouvant au gouverneur demandant instamment que l’exécution se poursuive pour «envoyer le message qu’il n’est pas acceptable de terroriser et d’assassiner un enfant». Mme Steele a souligné dans le message que le chagrin entourant la mort de Casey avait eu des effets destructeurs sur les autres membres de la famille.

Cette exécution était la 16e à survenir aux États-Unis cette année. En plus des trois exécutions précédentes dans le Missouri, cinq ont eu lieu au Texas, quatre en Floride, deux en Oklahoma et une en Alabama. Il y a eu 18 exécutions dans six États américains l’année dernière.