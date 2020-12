Un homme en crise poignarde trois policiers à Hamilton en Ontario

HAMILTON — Le service de police de Hamilton a déclaré que trois de ses agents sont traités à l’hôpital après avoir été poignardés lors d’une intervention avec un homme armé en crise dans une rue de la ville, mardi après-midi.

La constable Krista-Lee Ernst, une porte-parole de la police a indiqué que l’homme agissait de manière erratique et que lorsque les policiers sont arrivés, il y a eu une confrontation et trois policiers ont été poignardés à la tête et au cou.

Elle a expliqué que les trois policiers sont dans un état stable et qu’ils sont gravement blessés.

Selon la police, un homme de 24 ans d’Oakville, en Ontario, est accusé de trois chefs d’accusation de voies de fait graves contre un policier, de quatre chefs de résistance à une arrestation et d’un chef de possession d’une arme dangereuse.

Le nom du suspect n’a pas été divulgué.

Krista-Lee Ernst a précisé que les familles des policiers blessés ont été avisées et qu’aucun autre détail à leur sujet n’a été immédiatement divulgué.

La porte-parole de la police a aussi fait savoir que les membres du service de police s’inquiètent pour leurs collègues blessés.

«Pendant la période des fêtes, mon cœur va aux familles des officiers.»

La police dit qu’elle enquête toujours sur l’attaque de mardi après-midi, mais que le public n’est pas en danger.

Les enquêteurs demandent à tous les témoins ou personnes susceptibles d’avoir une surveillance vidéo de la zone de contacter la police.