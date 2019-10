Un homme en visite dans Charlevoix pour le week-end repart millionnaire

MONTRÉAL — Un homme récemment retraité n’est pas près d’oublier sa visite en famille dans la région de Charlevoix ce week-end, d’où il repartira millionnaire.

Ce résidant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui souhaite garder l’anonymat, a remporté vendredi soir près de 1,2 million de dollars après une mise totale de 2,25 $ à une machine à sous du Casino de Charlevoix à La Malbaie.

L’homme dans la cinquantaine a eu la main chanceuse en s’arrêtant devant une machine à sous Powerbucks. Il a remporté plus précisément la somme de 1 196 769 $.

Il s’agit du plus gros lot offert dans l’histoire du Casino de Charlevoix, selon ce qu’a confirmé samedi Marc Giasson, un porte-parole de l’établissement.

«On a déjà vu des gros lots de 100 000 $, de 200 000 $ et à la limite de 300 000 $. Mais dans le cas de ce monsieur, avec près de 1,2 million de dollars, c’est un record», a-t-il souligné.

«C’est la première fois que Powerbucks est gagné au Casino de Charlevoix. Il avait déjà été gagné par le passé au Casino du Lac-Leamy et au Casino de Montréal», a ajouté M. Giasson.

L’heureux gagnant a été accueilli dans un salon privé du casino pour célébrer son gain historique avec les membres de sa famille.

«Évidemment, on en profite toujours pour faire une petite fête. Dans ce cas-ci, le monsieur était calme, relativement calme. Peut-être ne l’avait-il pas encore tout à fait réalisé, mais on l’avait accueilli dans le salon VIP pour célébrer ça avec lui.»

Depuis 2016, les machines à sous des casinos du Québec et du site www.loto-quebec.com ont remis une quinzaine de lots d’un million de dollars et plus et de rentes à vie.