Un homme est attaqué et blessé par un ours dans le nord-ouest de l’Ontario

KENORA, Ont. — Un résidant de Winnipeg a été blessé par un ours qui l’a attaqué trois fois près de son chalet, dans le nord-ouest de l’Ontario.

L’homme de 69 ans, Dave Schwab, a expliqué qu’il rentrait d’une randonnée près de Kenora, jeudi dernier, quand il a aperçu un ours noir à une centaine de mètres devant lui, dans les buissons.

Le randonneur expérimenté a fait du bruit et l’animal a semblé s’éloigner, mais il est resté dans le secteur, a commencé à le suivre et l’a attaqué, le mordant au bras et à la cuisse.

M. Schwab a frappé l’animal au ventre avec un pied, puis sur le museau avec une bûche et son pied. L’ours est revenu à la charge à trois reprises.

Des ouvriers qui travaillaient à son chalet ont entendu ses cris et l’ont conduit à Kenora, où il a eu besoin de quelques points de suture pour refermer ses plaies.

La Police provinciale de l’Ontario a dit que l’ours qui serait responsable de l’attaque a été retrouvé et tué.

M. Schwab n’a pas l’intention de renoncer à ses randonnées, mais dorénavant il emportera avec lui du répulsif à ours.

Le mois dernier, une résidante de 62 ans du Minnesota a été attaquée et tuée par un ours à Rainy Lake, près de Fort Frances, également en Ontario.