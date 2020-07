Un homme est gravement blessé dans un accident de moto à Montréal

MONTRÉAL — Un homme d’une cinquantaine d’années repose dans un état jugé sérieux à la suite d’un accident entre une moto et un camion survenu dimanche après-midi sur la rue Sherbrooke, à Montréal.

Selon ce que rapporte le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Raphaël Bergeron, la collision se serait produite vers 13 h 45.

Il semble que l’homme âgé de la cinquantaine se trouvait aux commandes d’une moto à trois roues et qu’il circulait en direction est, sur la rue Sherbrooke, lorsqu’il est entré en collision avec un camion lourd à l’arrêt en bordure de la rue.

On ne connaît pas la cause de l’accident qui s’est produit entre les rues Cuvillier et Davidson, dans l’arrondissement de Mercier—Hochelaga—Maisonneuve. Des experts en enquête collision ont été dépêchés sur place pour tenter de comprendre les circonstances ayant mené à l’impact.

La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital et son état est jugé sérieux.