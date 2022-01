Un homme est mort à la suite de la collision survenue à Saint-Charles-sur-Richelieu

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU, Qc — Trois véhicules sont entrés en collision vendredi sur la route 133 dans la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie. Un homme a succombé à ses blessures à l’hôpital en soirée.

Aux alentours de 17h30, un véhicule aurait légèrement dévié de sa trajectoire pour empiéter dans la travée nord de la voie en sens inverse. Les quatre occupants, dont l’homme qui est décédé, ont été transportés dans un centre hospitalier.

Un second véhicule circulait en direction nord et a évité le face-à-face en donnant «un coup de volant à droite», selon une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Audrey-Anne Bilodeau. Seul un rétroviseur a été touché par l’impact et la personne au volant n’a pas été transportée à l’hôpital.

Un troisième véhicule, qui circulait derrière, n’a pas pu éviter la première voiture, selon les informations de la SQ. Par chance, la conductrice s’en est sortie avec des blessures légères qui ne mettent pas sa vie en danger.

Selon Mme Bilodeau, la collision est survenue «sur une chaussée légèrement enneigée, mais tout de même très droite».

Un enquêteur en scène de collision est sur place afin de mettre en lumière les causes et les circonstances entourant cet événement.

Un détour a été mis en place par le ministère des Transports. La route 133 a été fermée à la hauteur de la rue Lusignan, à Saint-Charles-sur-Richelieu.