Un homme est mort après une sortie de route sur l’autoroute 40 à Repentigny

MONTRÉAL — Un homme de 29 ans de la région de Québec est mort, dimanche, après avoir effectué une sortie de route à Repentigny, dans la région de Lanaudière.

C’est un autre automobiliste qui circulait sur l’autoroute 40 est qui a fait appel aux policiers, vers 3 h 30, pour les aviser de la conduite erratique de la voiture qu’il suivait en maintenant une certaine distance. Il a d’ailleurs été témoin de la sortie de route pendant son appel au 911.

«Le véhicule concerné a fait une sortie de route, pour ensuite heurter la glissière de sécurité et terminer (sa course) dans le fossé», a expliqué le sergent Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

«À l’arrivée des équipes d’urgence, des manoeuvres de réanimation ont été pratiquées sur le conducteur», a-t-il précisé.

L’homme en question a été transporté vers un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

On ne connaît pas encore l’identité de la victime, qui devrait être dévoilée lundi, selon la SQ.

Des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur l’autoroute 40 est à la hauteur du kilomètre 98 afin d’analyser la scène de l’accident et tenter d’en déterminer les causes et circonstances exactes.