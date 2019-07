Un homme est porté disparu dans le fleuve près de Montréal

MONTRÉAL — Un homme est porté disparu dans le fleuve Saint-Laurent, dans la région de Montréal, à la suite du chavirement de la petite embarcation dans laquelle il prenait place.

Un autre homme qui prenait place dans l’embarcation a été secouru et il souffre d’hypothermie, a indiqué Patricia Traversy, responsable des communications à la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. Il a été transporté à l’hôpital Anna-Laberge, à Châteauguay, sur la Rive-Sud de Montréal.

Cet homme portait un gilet de sauvetage, contrairement à celui qui était porté disparu, a confirmé Mme Traversy, qui a rappelé que le courant est fort dans ce secteur du fleuve.

Les deux hommes se dirigeaient vers l’île au Diable, en face du Récréoparc de Saint-Catherine, vers 8 h 15, pour y récupérer un drone, a indiqué Mme Traversy.

Les recherches se poursuivaient lundi midi dans le fleuve du pont Champlain jusqu’au pont Jacques-Cartier. Les équipes de sauvetage nautique du Service de sécurité incendie de Montréal ont été déployées et plus d’une vingtaine de pompiers, dont quatre embarcations, ont sillonné le fleuve, a indiqué Louise Desrosiers, chef de section. Elle a toutefois précisé que le service avait commencé à retirer ses effectifs, parce que l’opération ne touchait plus le secteur de l’île de Montréal.

Les policiers et pompiers de Longueuil sillonnaient aussi la Voie maritime du Saint-Laurent, alors que la Garde côtière et la Sûreté du Québec ont déployé un hélicoptère au-dessus du secteur.