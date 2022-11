Un homme et une femme arrêtés pour des vols de «parfums haut de gamme» à Terre-Neuve

GANDER, T.-N.-L. — La GRC soutient qu’un homme et une femme arrêtés la semaine dernière alors qu’ils s’apprêtaient à quitter l’île de Terre-Neuve à bord d’un traversier transportaient une «grande quantité de parfums haut de gamme» qui auraient été volés dans des pharmacies de la province.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué mardi dans un communiqué qu’elle avait obtenu un mandat de perquisition pour fouiller le véhicule de location des suspects. La police a alors récupéré divers flacons de parfums «haut de gamme».

Cinq vols à l’étalage de parfums avaient été signalés dans des pharmacies Shoppers Drug Mart à Gander et dans la région métropolitaine de Saint-Jean, jusqu’à ce qu’un employé d’une pharmacie de Stephenville confronte un homme et une femme qui se comportaient de manière suspecte, le 25 octobre, et leur demande de quitter le commerce.

L’employé a par contre fourni à la police une description du véhicule des suspects et ils ont été arrêtés la nuit suivante sur le traversier à Port aux Basques, avant qu’il ne parte pour la Nouvelle-Écosse.

Cristines Bacelan, âgé de 29 ans, et Elisabeta Cimpina, âgée de 24 ans, sont accusés de trois chefs de vol de plus de 5000 $ et de deux chefs de vol de moins de 5000 $, indique la GRC. Ils devaient comparaître à Gander mercredi.