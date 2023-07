Un homme grièvement blessé à la suite de coups de feu à Gatineau

GATINEAU, Qc — Un homme a été grièvement blessé après que des coups de feu ont été tirés mardi après-midi, à Gatineau, dans la région de l’Outaouais.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) recherche toujours un suspect.

Vers 14 h 45 un appel a été fait au 9-1-1 au sujet de coups de feu qui auraient été tirés. Un homme blessé se trouvait à l’intersection des boulevards Saint-Joseph et Montclair, dans le secteur de Hull.

Les services d’urgence ont été déployés sur les lieux et l’homme, dont l’âge n’est pas précisé par le SPVG, a été transporté en centre hospitalier et on craindrait pour sa vie.

Le service de police a établi un périmètre de sécurité pour protéger la scène de crime et rechercher le suspect. «L’unité canine du Service de police d’Ottawa a été mise à contribution au début de l’opération policière. Cette unité a éventuellement été relevée par une équipe cynophile de la Sûreté du Québec», indique le SPVG dans un communiqué.

Le SPVG croit que l’événement est ciblé. Il a précisé qu’aucun autre coup de feu n’avait été rapporté et on demandait à la population d’éviter le secteur.

Vers 21 h mardi, le corps policier a fait savoir que le périmètre de sécurité était levé et que le secteur était sécurisé.

L’enquête se poursuit. Une mise à jour du SPVG sur la situation aura lieu mercredi avant-midi.