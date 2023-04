Un homme manque toujours à l’appel à Akwesasne, après la découverte de 8 dépouilles

MONTRÉAL — Le service de police mohawk d’Akwesasne affirme que les recherches sont toujours en cours aujourd’hui pour retrouver Casey Oakes, un résidant de la communauté autochtone dont le bateau a été découvert au même endroit que huit dépouilles de migrants la semaine dernière.

M. Oakes a été vu pour la dernière fois mercredi soir en train de conduire ledit bateau, mais la police n’a établi aucun lien direct avec les décès.

Les agents recherchent le trentenaire depuis jeudi, lorsque les corps des migrants ont été découverts.

La police a identifié samedi deux des migrants comme étant Cristina Monalisa Zenaida Iordache, 28 ans, et Florin Iordache, 28 ans. Ce dernier avait sur lui les passeports canadiens de deux jeunes enfants qui figurent parmi les victimes.

L’identité de quatre ressortissants indiens n’a pas encore été confirmée.

Akwesasne chevauche la frontière canado-américaine, avec des parties de son territoire en Ontario, au Québec et dans l’État de New York.

Les autorités ont déclaré que la géographie unique du territoire en faisait un endroit populaire pour les passeurs, la police ayant effectué 48 interceptions distinctes impliquant 80 personnes essayant d’entrer illégalement aux États-Unis depuis janvier.

Lors de son passage à l’émission «Tout le monde en parle» sur les ondes de Radio-Canada dimanche soir, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il «faut tout faire pour éviter ces tragédies».

Il a dit qu’il avait une pensée pour les familles et les gens qui «se mettent en danger» pour traverser la frontière de façon irrégulière. «C’est pour cela justement qu’il faut qu’on s’assure d’avoir une migration contrôlée et régulière», a-t-il mentionné.

M. Trudeau a fait valoir qu’il avait récemment signé une amélioration sur l’Entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis, indiquant que les modifications devraient encourager la migration régulière.

«Maintenant, avec cette entente, on est encore en train de dire que oui, on accepte des immigrants et des demandeurs d’asile, mais on les traite partout pareil, même entre les points de passages [officiels], a précisé M. Trudeau. On continue d’être un pays ouvert et accueillant, mais on privilégie les gens qui viennent de façon régulière.»