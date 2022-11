Un homme meurt à la suite d’un face-à-face à Farnham, en Estrie

FARNHAM, Qc — Une collision entre deux véhicules a fait un mort à Farnham, en Estrie, dans la nuit de dimanche à lundi.

L’accident est survenu vers minuit sur la route 104 près du chemin Bricault. Les deux véhicules auraient fait un face-à-face, selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ).

L’un des conducteurs a dû être extirpé de sa voiture à l’aide de pinces de désincarcération. Son décès a été constaté sur place. L’ identité et l’âge de la victime demeurent pour le moment inconnus.

L’autre automobiliste, une femme âgée de la cinquantaine, a subi des blessures sérieuses et a été transportée dans un centre hospitalier.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes et circonstances de la collision. La SQ n’avance actuellement aucune hypothèse étant donné qu’aucun témoin n’était présent et que la conductrice n’a pu être encore rencontrée par les policiers.