Un homme meurt après être resté coincé sous un arbre lors d’une coupe d’arbres

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES, Qc — Un homme qui effectuait des travaux de coupe d’arbres samedi sur un terrain à Saint-Marc-des-Carrières, dans la région de la Capitale-Nationale, est resté coincé sous un arbre. Il n’a malheureusement pas survécu.

Les services d’urgences se sont rendus sur un lot de l’avenue Perreault vers 15h30 afin de porter secours à l’homme dans la soixantaine. Il a été dégagé puis transporté à l’hôpital dans un état critique. Son décès a été constaté au centre hospitalier un peu plus tard, a indiqué une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Hélène St-Pierre.

Un enquêteur et un technicien en identité judiciaire se sont rendus sur les lieux de l’accident afin de mieux comprendre les causes et circonstances entourant le drame.

La SQ a déterminé que des travaux de coupes d’arbres étaient en cours lorsque l’homme s’est retrouvé coincé. Il ne s’agit pas d’un accident de travail.