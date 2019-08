Un homme meurt écrasé par un ascenseur dans un gratte-ciel de New York

NEW YORK — Un homme a perdu la vie dans un accident d’ascenseur dans un gratte-ciel de New York, jeudi. Selon les autorités, il se serait retrouvé coincé entre la cabine d’ascenseur et le puits.

Le tragique événement s’est produit vers 8h30 dans un immeuble haut de gamme du quartier Kips Bay à Manhattan.

La police et les inspecteurs en bâtiment ont ouvert une enquête.

La police a déclaré que selon les premières constatations, l’homme âgé de 30 ans tentait de sortir de l’ascenseur lorsque celui-ci a poursuivi sa descente. L’homme s’est alors retrouvé pris au piège.

Le décès de la victime a été constaté sur place.

Le «New York Times» a rapporté que les responsables du bâtiment avaient été condamnés à une amende de 1300 $ en mai lorsque des inspecteurs ont découvert qu’un dispositif de sécurité de l’un des deux ascenseurs avait été désactivé ou altéré.