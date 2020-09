Un homme ouvre le feu et blesse deux personnes dans un bar de LaSalle

MONTRÉAL — La police est à la recherche d’un homme d’une trentaine d’années à la suite d’une fusillade survenue mardi soir dans un bar de l’arrondissement de LaSalle, à Montréal.

Selon ce que rapporte l’agent Raphaël Bergeron, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, l’individu aurait été expulsé d’un bar situé sur le boulevard Shevchenko, près de l’intersection de la rue David-Boyer, en raison de son comportement agressif.

Expulsé des lieux vers 21 h 00, le jeune homme blanc, dont l’âge est estimé à plus ou moins 30 ans, serait revenu quelques minutes plus tard muni d’une arme à feu et aurait tiré en direction des personnes présentes à l’intérieur.

Toujours selon le SPVM, deux hommes de 72 ans ont été blessés et ont dû être transportés à l’hôpital. Leurs blessures ne mettraient toutefois pas leur vie en danger.

Le suspect a pris la fuite et des enquêteurs ont été dépêchés sur place pour tenter de recueillir des éléments de preuve permettant de retracer le tireur.