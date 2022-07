Un homme perd la vie en VTT à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, dans Chaudière-Appalaches

QUÉBEC — Un sexagénaire a perdu la vie dans un accident de véhicule tout-terrain (VTT) à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Ce sont des proches qui s’inquiétaient de sa disparition qui ont alerté les policiers vendredi soir, vers 21 h 30.

«Selon les premières informations, des proches de l’homme de 62 ans étaient inquiets que l’homme ne fût pas revenu au domicile. Par conséquent, les services d’urgence ont organisé des recherches afin de trouver le quadiste. Ce dernier a été localisé dans un sentier par les services d’urgence», a indiqué l’agent d’information Nicolas Scholtus, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

La victime avait visiblement fait une embardée avec son VTT sur le rang Sainte-Anne.

«Les premières informations laissent croire que l’homme aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Malheureusement, son décès a été constat sur place», a précisé le porte-parole de la SQ.

Une enquête de la SQ est en cours avec la collaboration avec le bureau du coroner. Un enquêteur et un agent spécialisé en enquête-collision ont été dépêchés sur les lieux pour éclaircir les causes et circonstances de cette embardée mortelle.

Le VTT fera aussi l’objet d’une expertise dans les jours à venir.