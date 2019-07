Un homme qui gérait un trafic de fentanyl en prison au Québec plaide coupable

FARGO, N.D. — Un Colombien qui aurait orchestré une vaste opération de trafic de fentanyl alors qu’il était détenu dans un pénitencier du Québec a conclu un accord avec les autorités judiciaires du Dakota du Nord, aux États-Unis.

L’homme de 38 ans, Daniel Vivas Ceron, aurait accepté de plaider coupable à trois accusations qui pourraient lui valoir une peine de prison à vie. Une audience est prévue vendredi.

Une trentaine de personnes sont accusées d’avoir fait partie de ce réseau, qui écoulait de la drogue aux États-Unis et au Canada. Le fentanyl aurait fait des victimes au Dakota du Nord, en Caroline du Nord, au New Jersey et en Oregon.

Daniel Vivas Ceron aurait joué un rôle de premier plan dans cette opération à partir de sa cellule de l’Établissement Drummond, un pénitencier fédéral à sécurité moyenne.

L’enquête qui a mené au démantèlement du réseau a commencé en janvier 2015 après la mort de Bailey Henke, un jeune homme de 18 ans du Dakota du Nord.