Un homme qui s’est barricadé est mort dans un condo de Sainte-Anne-des-Plaines

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, Qc — Un homme de 36 ans est décédé samedi, alors que plus tôt dans la journée il s’était barricadé et aurait tenu des propos suicidaires. Les autorités n’ont toutefois pas réussi à entrer en contact avec lui avant de retrouver son corps inanimé dans un condo de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides.

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion s’est rendu sur la Place du Clair-Bois vers 10h. L’homme était seul et possiblement armé.

Les résidents du secteur ont été évacués et les policiers ont sécurisé le périmètre. Certains commerces ont également été fermés et évacués. La Montée Gagnon a été fermée à la circulation entre le boulevard Gibson et la rue des Entreprises.

Des tentatives de communication avec l’homme en détresse ont été tentées, sans succès. L’assistance du groupe d’intervention tactique de la Sûreté du Québec (SQ) a été demandée sur les lieux.

Le corps inanimé de l’homme fut localisé dans un condo vers 16h. Il a été transporté au centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté.

Les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire ont été dépêchés sur les lieux afin d’analyser la scène et pour rencontrer des témoins. L’enquête se poursuit pour déterminer les causes et circonstances de l’événement.