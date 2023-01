Un homme recherché pour proxénétisme au Québec est arrêté au Mexique

MONTRÉAL — Blake Charbonneau, considéré comme l’un des hommes les plus recherchés au Canada, a été arrêté au Mexique et ramené au Canada après une fuite qui a duré plus d’une année.

Charbonneau, un Lavallois âgé de 35 ans, était recherché par l’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) — une structure d’enquête unifiée à laquelle participent divers corps policiers comme la Sûreté du Québec, la GRC et le Service de police de Montréal — pour proxénétisme et de nombreuses infractions graves à caractère sexuel.

L’EILP avait inscrit le nom de l’individu au programme national Bolo, qui utilise les réseaux sociaux et des panneaux pour prévenir la population contre des suspects.

Une récompense de 50 000 $ avait été offerte contre des renseignements sur l’endroit où il pouvait se terrer.

La police n’a donné aucune précision sur son arrestation au Mexique. Il a transité ensuite par Toronto avant d’être pris en charge par les policiers du EILP.

Elle a ajouté que Charbonneau «comparaîtrait ultérieurement au palais de justice de Québec pour répondre à des accusations d’agressions sexuelles, agressions sexuelles armées, agressions sexuelles graves, obtention de services sexuels moyennant rétribution incluant à des personnes d’âge mineur et proxénétisme».