Un homme s’immole par le feu en signe de protestation contre les funérailles d’Abe

TOKYO — Un homme s’est immolé par le feu tôt mercredi près du bureau du premier ministre japonais à Tokyo, apparemment pour protester contre les funérailles nationales de l’ancien dirigeant Shinzo Abe.

L’homme, un septuagénaire, a subi des brûlures sur de grandes parties de son corps, mais était conscient et a dit à la police qu’il s’était immolé par le feu après s’être versé du pétrole sur lui-même, a rapporté l’agence Kyodo News.

Le premier ministre Fumio Kishida est à New York pour la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les funérailles d’État prévues pour M. Abe sont devenues de plus en plus impopulaires parmi les Japonais à mesure que de plus en plus de détails émergent sur les liens du parti au pouvoir et de M. Abe avec l’Église de l’Unification, qui a noué des liens étroits avec les législateurs du parti au pouvoir sur leurs intérêts communs dans les causes conservatrices.

D’autres manifestations sont attendues dans les prochains jours, y compris le jour des funérailles la semaine prochaine.

L’incident est également une source d’embarras pour la police japonaise, qui a renforcé la sécurité d’un événement auquel devraient assister environ 6000 personnes, dont la vice-présidente américaine Kamala Harris et d’autres dignitaires.

La police japonaise a également été en partie blâmée pour la protection insuffisante de M. Abe, qui a été abattu par un homme armé qui l’a approché par derrière alors qu’il prononçait un discours de campagne à l’extérieur en juillet.