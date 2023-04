Un immeuble résidentiel s’effondre à Marseille, le bilan toujours inconnu

MARSEILLE, France — Un immeuble résidentiel s’est effondré dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, en France, dans lequel jusqu’à dix personnes pourraient s’être trouvées. Un incendie s’est déclenché dans les décombres, retardant les opérations de recherche.

Plus de 11 heures après l’effondrement de ce bâtiment de cinq étages, survenu vers 0 h 40 dimanche, aucun bilan des victimes n’était disponible.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est toutefois avancé pour dire qu’il pourrait y avoir «entre quatre et dix personnes» sous les décombres.

Deux immeubles voisins ont été partiellement détruits et l’un d’entre eux menaçait de s’écrouler, quelques heures après l’effondrement. Les habitants de ces deux immeubles ont été évacués et six d’entre eux ont été hospitalisés.

Plus de 100 pompiers ont été dépêchés sur les lieux afin d’éteindre l’incendie qui s’est déclenché après l’effondrement, mais les opérations sont complexes en raison des flammes.

Les pompiers veulent également être prudents, puisqu’il est possible qu’il y ait toujours des personnes à l’intérieur.

«Cet incendie nous empêche d’envoyer les équipes cynophiles et les chiens. Si nous devions envoyer les chiens, nous risquerions de mettre leur vie en danger et on ne peut pas se permettre de perdre les chiens», a expliqué le maire de Marseille, Benoît Payan.

Concernant la cause de l’effondrement, M. Payan a révélé que les autorités suspectent «fortement une explosion».

«Mais je veux garder de la prudence. J’appelle tout le monde d’ailleurs à la prudence sur ce qui s’est passé exactement», s’est-il toutefois empressé de nuancer.

L’immeuble qui s’est effondré est situé dans un vieux quartier du centre de Marseille. Le bruit d’une explosion a été entendu jusque dans d’autres quartiers.

Sur Twitter, le président français, Emmanuel Macron, a offert ses pensées aux personnes touchées et à leurs proches.

«Les recherches se poursuivent avec d’importants moyens déployés. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés», a-t-il écrit.