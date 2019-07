Un incendie a fait 33 morts dans un studio d’animation du Japon

TOKYO — S’écriant «vous mourez!», un homme a fait irruption jeudi dans un studio d’animation de Kyoto, au Japon, et y a mis le feu, faisant 33 morts et semant la consternation parmi les amateurs d’anime au pays et ailleurs.

La plupart des morts et des 36 blessés sont des employés du studio Kyoto Animation, qui est connu pour ses mégasuccès mettant en vedette des étudiantes du secondaire. Certains sites utilisés dans ses histoires sont devenus des «lieux de pèlerinage» pour ses fans.

Les flammes ont éclaté dans l’édifice de trois étages, dans l’ancienne capitale japonaise, après que le suspect eut répandu un accélérant liquide indéterminé, selon la police et les pompiers de la ville. La presse japonaise rapporte que le feu a possiblement été allumé près de la porte d’entrée principale, contraignant ceux à l’intérieur à trouver d’autres issues et retardant possiblement leur fuite.

Le bilan officiel s’élève actuellement à 33 morts, soit deux au premier étage, 11 au deuxième et 20 au troisième, selon les pompiers de Kyoto. Des victimes ont été trouvées dans les escaliers où elles se sont apparemment effondrées, asphyxiées, en tentant de rejoindre le toit.

Certains blessés se trouvent dans un état critique.

Le suspect a été blessé et transporté à l’hôpital. L’homme de 41 ans n’est pas un employé de la compagnie.

Une témoin qui a vu les policiers interpeller le suspect a raconté à la télévision japonaise qu’il a admis avoir répandu de l’essence et allumé les flammes avec un briquet. Elle a ajouté qu’il était brûlé aux bras et aux jambes et qu’il vociférait avoir été victime d’un «vol».

Kyoto Animation, mieux connu sous le nom de KyoAni, est peu connu à l’extérieur du Japon. Ses succès comprennent «Lucky Star», «K-On!» et «Haruhi Suzumiya».

Le président de la compagnie, Hideaki Hatta, a révélé aux journalistes que le studio avait reçu des menaces de mort anonymes par courriel dans le passé, mais qu’il avait répondu «sincèrement» à chaque message.

Des témoins ont raconté avoir entendu une explosion et vu des blessés sortir en courant, certains ensanglantés ou sans leurs chaussures.

Plus de 70 personnes se trouvaient dans l’édifice au moment de l’incident, selon les pompiers.