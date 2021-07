Un incendie a fait au moins 64 morts dans un hôpital irakien

BAGDAD — Le bilan de l’incendie qui a ravagé un hôpital dans le sud de l’Irak lundi s’élève maintenant à 64 morts, ont indiqué des responsables mardi.

Deux dirigeants ont révélé que plus d’une centaine de personnes ont aussi été blessées quand les flammes se sont propagées dans le département de l’hôpital al-Hussein, dans la ville de Nassiriya, où étaient soignés les patients atteints de la COVID-19.

Des proches épleurés fouillaient les ruines calcinées mardi matin, à la recherche de traces de leurs parents et amis. Le crâne noirci d’une femme a été retrouvé dans les décombres.

Versant des larmes de douleur et de colère, plusieurs pointaient du doigt le gouvernement de Dhi Qar, où Nassiriya se trouve, et le gouvernement fédéral de Bagdad pour des années de mauvaise gestion et de négligence.

«Tout l’État s’est effondré, et qui a payé le prix? Les gens qui étaient à l’intérieur. Ce sont eux qui ont payé le prix», a dénoncé Haidar al-Askari, qui était sur les lieux du sinistre.

Pompiers et secouristes — dont certains n’étaient munis que de lampes de poche et de couvertures pour étouffer les petites flammes qui brûlaient toujours — ont fouillé les ruines du département pendant la nuit. À l’aube, des corps recouverts de draps étaient alignés près de l’hôpital.

Des responsables avaient précédemment attribué la catastrophe à un problème électrique, sans fournir plus de détails. Un autre dirigeant a évoqué une bonbonne d’oxygène qui aurait explosé.

Inauguré il y a seulement trois mois, le nouveau département comptait 70 lits. Des matériaux inflammables avaient possiblement été utilisés lors de sa construction.

Le premier ministre Moustafa al-Kadhimi a convoqué une rencontre d’urgence en marge de la tragédie. Il a ordonné la suspension et l’arrestation de plusieurs responsables de l’hôpital et de la région. Une enquête est en cours.

C’est la deuxième fois cette année que des patients de la COVID-19 meurent lors d’un incendie en Irak. En avril, 82 personnes avaient perdu la vie à l’hôpital Ibn al-Khateeb, à Bagdad, quand une bonbonne d’oxygène avait explosé.

Cet incident avait exposé au grand jour une négligence répandue et une mauvaise gestion systématique des hôpitaux irakiens. Des médecins ont décrié des règles de sécurité insuffisantes, notamment en ce qui concerne les bonbonnes d’oxygène.

L’Irak est aux prises avec une nouvelle éclosion de coronavirus. Quelque 9000 nouvelles infections étaient recensées quotidiennement la semaine dernière. Fragilisé par des décennies de violence, le système de santé irakien peine à endiguer la crise. Le virus a fait plus de 17 000 morts et 1,4 million de malades en Irak depuis le début de la pandémie.