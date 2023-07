Un incendie cause la fermeture d’une route et des évacuations en Colombie-Britannique

BELLA COOLA, C.-B. — Un incendie de forêt de plus de 25 kilomètres carrés a causé la fermeture de la route 20 à l’est de Bella Coola, en Colombie-Britannique.

Le feu de Young Creek, qui se trouve à environ 35 kilomètres à l’ouest de la communauté d’Anahim Lake, s’est intensifié en raison des conditions chaudes et humides, ainsi qu’en raison de la force des vents.

L’annonce de la fermeture de la route est survenue quelques heures seulement après que le District régional de Cariboo a demandé aux personnes qui vivent sur son territoire de 43 kilomètres carrés d’évacuer dans les plus brefs délais, vendredi.

Plus de 100 pompiers forestiers provenant d’ailleurs dans le monde se sont récemment joints aux efforts pour combattre les 460 incendies de forêt qui sont toujours actifs en Colombie-Britannique.

Les Forces armées canadiennes, qui ont aussi déployé certains de leurs membres sur le terrain dans la province cette semaine, ont publié une photo sur les réseaux sociaux dans laquelle on pouvait voir des soldats utiliser des haches pour «briser des points chauds» et couper des broussailles calcinées et encore fumantes.

Le service de lutte contre les incendies de forêt de la province, le BC Wildfire, prévoit une recrudescence des brasiers dans le sud de la Colombie-Britannique, alors que des températures plus fraîches et de la pluie sont attendues dans le nord de la province, où certains des incendies les plus importants sont en cours.

Le temps chaud et sec persistera toutefois à Cranbrook, Kamloops, dans l’Okanagan, sur l’île de Vancouver et dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique.