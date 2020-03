Un incendie cause pour plus de 500 000 $ de dommages sur une ferme en Beauce

Un producteur agricole de Saint-Isidore, en Beauce, a vu sa production de volaille partir en fumée, lundi.

Les pompiers de l’endroit ont en effet été appelés à intervenir peu après 6h30, lundi matin, pour un feu dans un bâtiment agricole.

À leur arrivée, les flammes avaient déjà ravagé la moitié d’un poulailler de deux étages mesurant environ 65 mètres de long par 12 mètres de large.

Les pompiers n’ont eu d’autre choix que de recourir à des mesures défensives, soit de couper l’alimentation en gaz naturel et s’assurer de protéger les bâtiments avoisinants.

Le chef des pompiers de Saint-Isidore, Steeve Rousseau, a précisé que le bâtiment s’était effondré une vingtaine de minutes après l’arrivée des sapeurs. Il a expliqué que la propagation des flammes avait été favorisée par la présence de copeaux de bois dans l’ensemble du bâtiment, matériau utilisé comme litière pour les volailles.

Les pompiers de Saint-Isidore ont pu bénéficier de l’aide de leurs collègues de trois municipalités voisines, soit Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Hénédine et Scott. En tout, près d’une quarantaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux.

Entre 35 000 et 38 000 poussins ont été perdus dans les flammes et les dommages, incluant le bâtiment, le contenu et la perte de production sont évalués à plus d’un demi-million de dollars.

La cause de l’incendie demeure inconnue, mais n’est pas suspecte de prime abord, le bâtiment étant fermé à clé et le cadenas étant toujours en place à l’arrivée des pompiers.