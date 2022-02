Un incendie chasse des milliers de personnes en Caroline du Nord

WINSTON-SALEM, N.C. — Un incendie qui brûlait hors de contrôle dans une usine d’engrais de la Caroline du Nord a entraîné l’évacuation de milliers de personnes mardi matin, par crainte que des produits chimiques entreposés sur place n’explosent.

Les responsables ont circulé dans les quartiers voisins et cogné aux portes pour demander aux résidants d’évacuer dans un rayon de 1,6 kilomètre autour de l’usine Winston Weaver Company, dans le nord de Winston-Salem.

Les flammes ont éclaté lundi soir et on ne rapporte pas de blessés.

Le campus principal de l’université Wake Forest se trouve tout juste à l’extérieur de la zone d’évacuation. L’université a demandé aux étudiants qui habitent sur le campus de rester à l’intérieur et de fermer leurs fenêtres.

Des flammes vives et une épaisse fumée s’élevaient dans le ciel, pendant que les camions de pompiers et d’autres premiers répondants entouraient l’usine. La zone d’évacuation comprend quelque 6500 résidants et 2500 maisons, selon les pompiers de Winston-Salem.

Un responsable des pompiers, Patrick Grubbs, a dit aux médias tôt mardi qu’un risque d’explosion persiste.

Les pompiers ont dû battre en retrait face à l’intensité des flammes, a ajouté M. Grubbs, et seul un camion automatisé continue à arroser le brasier. Des drones survolent périodiquement la scène pour surveiller l’évolution de la situation.

Le chef des pompiers de Winston-Salem, Trey Mayo, a quant à lui expliqué qu’on retrouve des quantités importantes de nitrate d’ammonium sur place, et que les sapeurs sont incapables d’arroser les flammes suffisamment pour garantir que la chaleur ne provoquera pas une explosion.

L’université Wake Forest a annulé les cours pour la journée de mardi et ouvert ses portes aux étudiants et aux employés qui ont été chassés de chez eux.

La prison à sécurité minimum Forsyth, qui peut accueillir environ 250 détenus, se trouve dans la zone d’évacuation.

Des dirigeants de Winston-Salem ont ouvert un abri d’urgence à l’intention des évacués, qui ne devraient pas pouvoir rentrer chez eux avant au moins 48 heures.

L’usine d’engrais était fermée quand les flammes ont éclaté et aucun employé n’était sur place, selon ce que rapporte la presse locale.

Le site internet de la Winston Weaver Company révèle que son usine de Winston-Salem est en activité depuis 1940.