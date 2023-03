Un incendie dans un réservoir de carburant en Indonésie fait 19 morts et 3 disparus

JAKARTA, Indonésie — Les sauveteurs et les pompiers indonésiens cherchaient dimanche trois personnes toujours portées disparues après qu’un important incendie s’est propagé à partir d’un réservoir de stockage de carburant dans la capitale et a tué au moins 19 personnes.

La station de stockage de carburant de Plumpang, exploitée par la société pétrolière et gazière publique Pertamina, se trouve à proximité d’une zone densément peuplée dans le quartier de Tanah Merah, au nord de Jakarta. Elle fournit 25% des besoins en carburant de l’Indonésie.

Au moins 260 pompiers et 52 véhicules d’incendie ont été nécessaires pour éteindre l’incendie juste avant minuit vendredi, après avoir ravagé le quartier pendant plus de deux heures, ont indiqué les pompiers.

Des images montraient des centaines de personnes courant dans la panique alors que d’épais panaches de fumée noire et de flammes orange remplissaient le ciel.

Le président indonésien Joko Widodo s’est rendu dans les zones touchées par les incendies dimanche matin pour rassurer les gens sur le fait que le gouvernement aiderait les personnes dans le besoin.

M. Widodo a déclaré avoir ordonné au ministre des Entreprises publiques et au gouverneur de Jakarta de trouver immédiatement un moyen de déplacer les résidents loin de la zone de stockage de carburant ou de déplacer la station loin du quartier.

«Non seulement ici, mais tous les équipements vitaux appartenant à l’État doivent être vérifiés et réévalués pour déterminer une zone tampon sûre pour la communauté, car cela implique des vies humaines», a déclaré M. Widodo aux journalistes après avoir visité un abri temporaire pour personnes déplacées dans le Nord dans le quartier Koja de Jakarta.

Le chef de la police nationale, le général Listyo Sigit Prabowo, a indiqué qu’une enquête préliminaire avait montré que l’incendie avait été causé par un problème technique impliquant une pression excessive alors que le réservoir recevait du carburant de la raffinerie Balongan de Pertamina dans la province de Java Ouest.

«Il a été découvert qu’un incendie s’était produit lors d’un remplissage de carburant Pertamax», a déclaré le général Listyo lors d’une conférence de presse samedi soir, faisant référence à un type de mazout produit par Pertamina.

Il n’a pas donné de précisions, car les enquêteurs de Pertamina et la police travaillaient toujours pour confirmer la cause de l’incendie, notamment en interrogeant des dizaines de témoins et en examinant les enregistrements vidéo des caméras de surveillance.

Des habitants vivant à proximité du dépôt ont déclaré avoir senti une forte odeur d’essence, faisant vomir certaines personnes, après quoi le tonnerre a grondé deux fois, suivi d’une énorme explosion.

Sri Haryati, mère de trois enfants, a dit que le feu avait commencé à se propager environ 20 minutes plus tard, provoquant la panique.

«Je pleurais et j’ai immédiatement saisi nos documents de valeur et j’ai couru avec mon mari et mes enfants», a raconté Mme Haryati, ajoutant qu’elle avait entendu de plus petites explosions qui résonnaient dans tout le quartier alors que des flammes orange jaillissaient de la station.

Les sauveteurs étaient toujours à la recherche de trois personnes portées disparues. Environ 35 personnes recevaient des soins dans cinq hôpitaux, dont certaines dans un état critique.

M. Listyo a déclaré que plus de 1300 personnes avaient été déplacées et avaient trouvé refuge dans 10 bâtiments gouvernementaux, un poste de commandement de la Croix-Rouge et un stade de sport.

Le dirigeant de Pertamina, Nicke Widyawati, s’est excusé et a soutenu que la société apporterait son aide à la communauté et coopérerait à l’enquête.

«Nous allons mener une évaluation et une réflexion approfondies en interne pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent», a déclaré M. Widyawati dans un communiqué, ajoutant que l’entreprise assurait la sécurité de l’approvisionnement en mazout.

Samedi, des proches en deuil se sont rassemblés à la morgue d’un hôpital de la police dans l’est de Jakarta pour tenter d’identifier leurs proches. Les responsables ont déclaré que les victimes avaient été brûlées au-delà de toute reconnaissance et ne pouvaient être identifiées que par l’ADN et les dossiers dentaires.

En 2014, un incendie dans le même réservoir de carburant a englouti au moins 40 maisons, mais aucune victime n’a été signalée.

Le ministre indonésien des Entreprises publiques, Erick Thohir, a mentionné aux journalistes que le gouvernement allait redéfinir les zones de sécurité pour les zones résidentielles éloignées des équipements vitaux.

Il a déclaré que l’incident montrait que la région de Plumpang n’était pas sûre pour la communauté et que le gouvernement prévoyait de déplacer le réservoir de stockage de carburant vers le port de Tanjung Priok, dans le nord de Jakarta.