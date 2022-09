Un incendie en Californie fait des blessés et fait fuir des milliers d’habitants

WEED, Calif. — Un incendie se déplaçant rapidement dans le nord de la Californie a fait plusieurs blessés et détruit plusieurs maisons vendredi, a déclaré une responsable des pompiers, alors que des milliers d’habitants ont été forcés de quitter les lieux, bloquant les routes au début d’un week-end étouffant de la fête du Travail.

L’incendie dans le nord de la Californie a contraint jusqu’à 7500 habitants à quitter le secteur immédiatement. Suzi Brady, une porte-parole de Cal Fire, a déclaré que plusieurs personnes avaient été blessées et emmenées à l’hôpital. Elle a dit qu’elle ne connaissait pas l’étendue de leurs blessures.

Mme Brady a indiqué que les évacuations se poursuivaient et que l’incendie continuait de se propager rapidement au milieu de vents de 58 km/h.

Elle a déclaré que davantage de ressources avaient été demandées pour aider au moins 200 pompiers combattant l’incendie au sol et depuis les airs.

L’incendie s’est déclaré sur la propriété de Roseburg Forest Products, une scierie au nord de la ville de Weed, et a rapidement brûlé des maisons à proximité et a déclenché des ordres d’évacuation pour l’ensemble de Weed et les communautés voisines de Lake Shastina et Edgewood, avec une population combinée d’environ 7500 personnes, a déclaré la conseillère de Weed, Sue Tavalero.

Elle a dit qu’il y avait des maisons incendiées dans le quartier de Lincoln Heights. «Mais je ne sais pas combien. Je suis certaine que plusieurs maisons ont été perdues», a-t-elle affirmé.

L’incendie s’est propagé rapidement dans des conditions chaudes et venteuses, a indiqué le bureau du shérif du comté de Siskiyou dans un communiqué. L’incendie avait brûlé 3,6 kilomètres carrés, selon le département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Rebecca Taylor, directrice des communications pour Roseburg Forest Products, établie à Springfield, dans l’Oregon, a déclaré qu’elle ne savait pas où ni comment l’incendie avait pris naissance, mais l’entreprise a évacué son usine de placage à Weed après que l’incendie a été signalé vendredi à 12h58. L’usine emploie 145 personnes, même si elles n’étaient pas toutes en poste à ce moment, a dit Mme Taylor.

«Nous sommes tout simplement dévastés de voir cet incendie affecter la communauté de cette manière», a-t-elle déclaré.

Des gens ayant évacué les lieux ont décrit une épaisse fumée et des morceaux de cendres tombant de flammes massives près de Weed, à environ 80 kilomètres au sud de la frontière de l’Oregon.

La Californie est en proie à une vague de chaleur qui s’éternise. Les températures ont été si élevées que les résidants ont été invités pendant trois jours consécutifs à économiser de l’énergie en fin d’après-midi et en soirée lorsque l’énergie solaire décline.