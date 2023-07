Un incendie en pleine expansion provoque des alertes et des ordres d’évacuation

KAMLOOPS, C.-B. — Un feu de forêt se déplaçant rapidement, qui a déclenché des ordres d’évacuation et des alertes dans la région de Kamloops et sa périphérie, en Colombie-Britannique, a atteint une superficie de 18 kilomètres carrés.

L’incendie du lac Ross Moore, détecté pour la première fois vendredi après-midi, se trouve maintenant à environ 13 kilomètres au sud de la ville et a plus que doublé de taille au courant de la nuit.

Il s’agit de l’un des plus de 480 incendies actifs qui brûlent dans la province.

Le BC Wildfire Service affirme que l’incendie est désormais «très visible» de la ville et des environs, et que le district régional de Thompson Nicola a ordonné aux habitants de 49 propriétés de quitter leur domicile, tandis qu’environ 330 autres restent en état d’alerte.

Le BC Wildfire Service indique que des conditions sèches, chaudes et venteuses ont augmenté l’activité des incendies samedi, et alors qu’Environnement Canada prévoit une légère possibilité de pluie lundi, des conditions chaudes et sèches sont attendues pendant une grande partie de la semaine.

Cela survient alors que la ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, devrait accueillir plus de pompiers venant du Brésil plus tard dans la journée, dimanche.