Un incendie fait 21 morts dans la bande de Gaza, selon les autorités palestiniennes

GAZA, Palestine — Un incendie qui s’est déclaré jeudi soir dans le nord de la bande de Gaza a tué au moins 21 personnes, ont indiqué les dirigeants du Hamas. Il s’agit de l’un des incidents les plus meurtriers de ces dernières années en dehors des violences du conflit entre la Palestine et Israël.

L’incendie a éclaté au troisième et dernier étage d’un immeuble dans le camp de réfugiés surpeuplé de Jabaliya, selon le Hamas.

La Défense civile de Gaza, dirigée par le Hamas, a attribué la cause de l’incendie à l’essence qui était stockée dans le bâtiment. On ignore pour l’instant comment l’essence s’était enflammée. Les responsables ont précisé qu’une enquête était en cours.

Des flammes ont été vues sortant des fenêtres de l’étage en feu alors que des centaines de personnes s’attroupaient dans la rue, attendant les camions de pompiers et les ambulances.

Gaza, gouvernée par le Hamas et soumise à un blocus israélo-égyptien, fait face à une grave crise énergétique. Les gens stockent souvent du gaz de cuisine, du diesel et de l’essence dans leur maison en prévision de l’hiver. Des incendies ont déjà été causés par des bougies et des fuites de gaz.

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a décrété une journée de deuil vendredi.

Hussein Al-Sheikh, un haut responsable de l’Autorité palestinienne, a appelé Israël à ouvrir son poste-frontière avec Gaza pour permettre l’évacuation des blessés qui ont besoin de soins médicaux avancés vers les hôpitaux palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem.

Le COGAT, l’organisme israélien contrôlant le point de passage d’Erez avec la bande de Gaza, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.