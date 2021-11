Un incendie se déclare sur une frégate de la marine canadienne au large de la Norvège

OTTAWA — Les Forces armées canadiennes (FAC) rapportent qu’un incendie s’est déclaré tôt jeudi matin à bord d’une de ses frégates déployée au large de la Norvège au sein d’une flotte de l’OTAN.

Personne n’aurait été blessé à bord du NCSM Fredericton. Selon une enfilade de messages publiés sur Twitter, l’armée révèle que l’incendie s’est déclaré dans la salle des machines avant du navire. L’équipage aurait rapidement réagi pour éteindre les flammes.

La frégate se dirigerait maintenant vers un port norvégien pour qu’on puisse y effectuer des réparations.

Plusieurs autres «navires de l’OTAN au sein du 1er Groupe de la Force navale permanente de réaction de l’OTAN, ainsi que la Garde côtière norvégienne» auraient porté assistance au NCSM Fredericton.

On ne connaît pas la cause de l’incendie ni l’étendue des dommages. Selon un journal norvégien, la frégate rattachée à la base d’Halifax participait à un exercice de l’OTAN en conditions météo extrêmes quand le feu a pris naissance et le navire est tombé en panne.

Le NCSM Fredericton a quitté le port d’Halifax en juillet pour une mission de six mois au sein de la flotte de l’OTAN actuellement sous commandement canadien.

La Marine royale canadienne avait lancé une enquête, en novembre 2018, à la suite d’une série d’incendies et de pannes de moteur à bord de plusieurs frégates dans un interval de quelques semaines.