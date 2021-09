Un incendie serait survenu dans une industrie à Beauceville lundi matin

BEAUCEVILLE, Qc — Un incendie a fait des blessés à Beauceville, dans Chaudière-Appalaches, lundi matin. Vers 17h00, les flammes n’étaient toujours pas éteintes.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont rapporté avoir été appelés vers 7 h 30 pour un incendie dans l’entreprise Bois Ouvré de Beauceville, situé sur la 134e rue.

Les causes de l’incendie demeurent inconnues.

Huit personnes ont été blessées et ont été transportées vers un centre hospitalier. Six d’entre elles ont été transférées dans un centre hospitalier de Québec, dont trois sont dans un état critique.

La division des enquêtes des crimes majeurs de la SQ est sur place et tente d’établir les causes et circonstances exactes de l’incendie.

Paul Morin, le directeur des communications de la Ville de Beaucevillle, a confirmé qu’un centre d’accueil a été ouvert afin que les personnes évacuées soient prises en charge par des intervenants.

Des pompiers, ambulanciers et policiers ont été dépêchés sur les lieux, a indiqué la sergente Hélène St-Pierre, une porte-parole de la SQ. La CNESST travaille également en collaboration avec les équipes sur place.

La Ville demande aux résidents de restreindre leur consommation d’eau jusqu’à ce que le feu soit maîtrisé.