Un incendie suspect endommage trois résidences à Marieville en Montérégie

MARIEVILLE, Qc — Trois résidences de Marieville, en Montérégie, ont été endommagées par les flammes aux petites heures du matin lundi. Certains immeubles étaient toujours en construction. Une seule maison était occupée et les gens ont pu être évacués sans problème.

L’enquête visant à déterminer la cause du brasier a été confiée à la Sûreté du Québec, a confirmé la porte-parole Aurélie Guindon.

Selon les informations disponibles, l’intervention des pompiers aurait débuté vers 3h45 sur la rue St-Césaire, à Marieville. Les flammes se sont propagées pour atteindre trois résidences, mais l’origine de l’incendie demeure indéterminée à ce moment-ci.

Une analyse de la scène et des expertises devraient être menées au cours de la journée lundi dans le but de déterminer la cause du brasier.