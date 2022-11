Un incendie tue 38 personnes dans une entreprise de produits chimiques en Chine

PÉKIN, Chine — Un incendie a tué 38 personnes dans une entreprise spécialisée dans les produits chimiques et autres produits industriels dans la province du Henan, dans le centre de la Chine.

Deux autres personnes ont été blessées, a annoncé mardi (heure locale) le gouvernement d’une partie de la ville d’Anyang dans un communiqué.

Le feu s’est déclenché vers 16h30 lundi et les pompiers ont mis trois heures et demie pour le maîtriser, a indiqué le gouvernement du district de Wenfang.

Aucune information n’a été donnée sur la cause de l’incendie ni sur la façon dont autant d’employés ont été tués, bien que la Chine ait un historique d’accidents industriels causés par un manque de respect des mesures de sécurité, alimenté par une concurrence croissante et encouragé par la corruption des dirigeants. Les mauvaises conditions de stockage, les sorties verrouillées et le manque d’équipement de lutte contre les incendies sont souvent cités comme des causes directes.

Les listes en ligne de la société, Kaixinda, indiquaient qu’il s’agissait d’un grossiste qui vendait un large éventail de produits industriels, y compris ce qui était décrit comme des produits chimiques spécialisés.

Une explosion massive en 2015 dans un entrepôt de produits chimiques dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord du pays, a tué 173 personnes, pour la plupart des pompiers et des policiers. Il a été découvert que les produits chimiques étaient faussement enregistrés et stockés, les autorités locales étant complices d’avoir fermé les yeux sur la menace potentielle.

Plus de 200 secouristes et 60 pompiers ont répondu à l’incendie du Henan, selon un communiqué.

La province densément peuplée et économiquement vitale a connu un certain nombre d’incidents meurtriers qui ont conduit à l’arrestation de responsables locaux.

Cinq ont été arrêtés après l’effondrement d’un immeuble qui a tué 53 personnes à la périphérie de la capitale provinciale Changsha en avril.