Un informateur du Canada aurait aidé des adolescentes allant se joindre à Daech

OTTAWA — Un nouveau livre qui doit paraître jeudi affirme que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) aurait exhorté la police britannique à ne pas révéler ses liens avec un passeur qui avait aidé trois adolescentes britanniques à rejoindre les rangs du groupe armé État islamique en Irak et au Levant (Daech) en Syrie.

Dans son livre intitulé «The Secret History of the Five Eyes: The untold story of the shadowy international spy network, through its targets, traitors and spies», l’auteur Richard Kerbaj raconte qu’au début du mois de mars 2015, deux agents du SCRS ont rendu visite à Richard Walton, alors chef du commandement du contre-terrorisme au Service de police métropolitain de Londres.

D’après ce que rapporte M. Kerbaj, ces agents canadiens auraient révélé à M. Walton que le passeur, Mohammed al-Rashed, avait été recruté comme agent double du SCRS après avoir été arrêté en Turquie le mois précédent — une affaire qui n’était alors pas encore de notoriété publique.

Toujours selon le contenu du bouquin, le SCRS ne souhaitait pas offrir des excuses à M. Walton, mais cherchait plutôt à s’assurer que toute enquête en cours sur le séjour des trois adolescentes en Syrie ne forcerait pas le SCRS à s’expliquer ou à défendre sa responsabilité.

Les allégations concernant les liens entre Mohammed al-Rashed et les services d’espionnage canadiens ont fait les manchettes internationales et ont rebondi à la Chambre des communes à la mi-mars 2015.

Interrogé au sujet du contenu de l’ouvrage de M. Kerbaj, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les services de renseignement canadiens devaient être agiles et souples pour lutter contre le terrorisme, mais il a également souligné qu’ils étaient encadrés par des règles strictes.