Un investisseur convoite Transat pour garder le voyagiste dans sa forme actuelle

MONTRÉAL — Pendant que le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, évalue la possibilité d’acquérir Transat A.T., un autre joueur désirant conserver le voyagiste dans sa forme actuelle a déjà soumis son offre.

Après plusieurs mois de discussions, le président du développeur immobilier Groupe Mach, Vincent Chiara, avait déposé sa proposition avant même que la société mère d’Air Transat dévoile la tenue de pourparlers avec de potentiels acquéreurs.

En entrevue téléphonique avec La Presse canadienne, jeudi, l’homme d’affaires a dit vouloir conserver les activités de Transat A.T., qui, à son avis, sont complémentaires à ses ambitions.

M. Chiara souhaite effectuer une percée dans la construction de complexes hôteliers et estime que le projet du voyagiste visant à mettre sur pied ce type de chaîne sur les plages des destinations soleil cadre dans sa stratégie.

Ce dernier souhaite toutefois fermer le capital de Transat A.T., estimant qu’il est plus difficile de réaliser ce type de projet lorsqu’on doit rendre des comptes au marché à tous les trimestres.

Dans le but de réaliser ses ambitions, qui devraient se concrétiser vers 2021-2022, Transat A.T. avait vendu certaines activités jugées non essentielles pour empocher plusieurs dizaines de millions de dollars.

En date du 31 janvier, Transat A.T. disposait de liquidités d’environ 620 millions $ — une somme qui devrait largement être consacrée à son plan de construction de chaîne hôtelière.

Pour sa part, en marge de l’assemblée annuelle de Québecor, M. Péladeau a dit avoir commandé des analyses pour évaluer le dossier du voyagiste, une démarche qu’il effectue, pour le moment, à titre personnel.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:TRZ)